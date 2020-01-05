Як пов’язані економічні цикли з циклами Апокаліпсису?

У статті, яка є доповненням до авторського тлумачення на Апокаліпсис, вперше викладена тісний взаємозв’язок ритмічності історії, відкритої автором на підставі тлумачення на Апокаліпсис, з циклами економічної динаміки.

Пізнання людиною циклічності всесвіту і життя людини.

Циклічність життя людства, так і всієї природи – це очевидність, не тільки здавна підтверджується досвідом людства, але й регулює всю його практику.

Всякий календар взагалі, а «виробничий календар» (сільськогосподарський і т. д.), в особливості, – це вже форма відображення і вираження циклічності. Астрологія теж виникла як форма відображення і вираження циклічності життя людей, регульованої «природними» факторами.

Нині людству відомо безліч циклів, починаючи від циклів сонячної активності до циклів метаболізму живих організмів, тканин і клітин, а також і безліч ритмів буття всього неживого і всього живого.

Політична економія з моменту свого виникнення однієї з головних своїх практичних завдань завжди мала і має двоєдине завдання: по-перше, пізнання економічної циклічності та її закономірностей, по-друге, прогнозування майбутньої економічної динаміки на основі знань, отриманих за допомогою вирішення першої частини цієї задачі.

Тому циклічність (ритмічність) історії в цілому, символічно виражена в Одкровенні, як це викладено автором у статті «Що гряде незабаром у Росії? (тлумачення на Апокаліпсис)», цілком укладається в цей загальний ряд і вже, в усякому разі, не може сприйматися як «релігійний марення» людьми, хоча б мінімально долученими до людського пізнання.

Якщо хтось чогось не знає (а кожна людина багато чого не знає і не розуміє, то, будучи людиною адекватною і осудним, він ніколи «з порогу» не сприймає «в багнети» і вже тим більше не кваліфікує як «марення» те, чого він не розуміє, бо це розуміння йому не дано.

Одні лише «господа ташкентцы» (Салтиков-Щедрін) суть «зараз народилися, і притому абсолютно порожні» люди, про яких, як про кам’яну стіну, розбивається принцип осудності». Прототипом «панів ташкентцев», за Салтиковим-Щедріним, є Митрофан з «Недоростка» Фонвізіна.

Як резюмує Михайло Євграфович у «Панів ташкентцах», «для Митрофана не існує ні досвіду, ні традиції, ні можливості робити якісь висновки, бо усяка теперішня хвилина його життя до останку витісняється наступну минутою».

«Освітня місія – це ідеал Митрофана, це провиденциальное його призначення. З штофом в руці, з непреоборимым апетитом в шлунку, він метався з кута в кут, обіцяючи все привести до одного знаменника (до якого – він сам того не знає) і забуваючи, що насамперед йому необхідно себе самого призвести до знаменника освіти…»

«Наші так звані консерватори суть марнотрати по перевазі. Всесвіт здається їм наполненною скоровоспламеняющимися елементами, що складаються з підступів, крамол і зради. З усім цим треба, звичайно, покінчити.

Але до кого ж звернутися? Хто візьме на себе важкі зобов’язання боротися проти підступів некознедействующих і крамол некрамольствующих? Хто, крім Митрофана, цього вічно талановитого і вічно готового людини, для якого не існує навіть об’єкта руху і старанності, а існує тільки рух і сама старанність? Налетів, нагрянув, забій – а що забій? – він навіть не цікавиться і дізнаватися про це…

Часи ускладнюються. З кожним роком боротьба з життям робиться важче для эмпириков і невігласів. Але Митрофани не сумують. Вони продовжують думати, що кар’єра їх щойно розпочалася і що всесвіт є не що інше, як виморочне простір, який їм ще довго доведеться наповнювати своїми подвигами».

Економічні цикли Кітчина та Жюгляра.

Джозеф Китчин до початку 1920-х років виявив короткострокові цикли коливань економічної кон’юнктури (динаміки зміни цін, попиту і пропозиції під впливом усіх факторів, що впливають на ціни, попит і пропозиція). Тривалість цього циклу сам Китчин визначав в середньому 3-4 роки. Однак в економічній теорії «неокласичного синтезу» з 1920-х років прийнято вважати, що цикли Кітчина мають середню тривалість 2-3 роки, хоча достатнього обґрунтування у цієї думки немає.

Усереднена тривалість цикли Кітчина, що дорівнює приблизно 3 років або трохи менше, цілком відповідає двом малим «1,4-річним» періодів (циклів) розгортання історії в ритмах, символічно відображених Одкровенням.

Цикли Кітчина на поверхні економічного життя виражаються в зміні величини оборотних коштів, уречевлених у товарних запасах, унаслідок зміни міри завантаження виробничих потужностей і обсягу товарних запасів на складах у відповідь на коливання цін, попиту і пропозиції. Існування таких циклів Китчин пояснював загальносвітовими коливаннями маси золота, залученого в товарно-грошовий обіг.

Насправді Китчин пояснював існування короткострокових циклів зміни цін, попиту і пропозиції товарів коливаннями кількості грошей, що перебувають в обігу на світовому ринку, а, отже, коливаннями рівня інфляції/дефляції внаслідок припливу/відтоку грошей і зміни масштабу цін, обумовленого цими коливаннями кількості грошей в обігу.

Феноменологія економічного життя дати більш фундаментальне пояснення природі короткострокових циклів, ніж дано Китчиным, в принципі не здатна. Безсумнівно, що цикли ринкової кон’юнктури, відкриті Китчиным у результаті дослідження економічної динаміки розвинутого товарного виробництва в умовах вільного обігу загального товару-еквівалента, що виконує суспільну функцію грошей, «працюють» саме в цих умовах.

Після вилучення грошей з обігу та їх тотальної заміни симулякрами грошей ця циклічність Кітчина, як і всяка інша циклічність економіки, хоча в цілому і зберігається, але істотно модифікується, в тому числі і за термінами, внаслідок того, що тепер має місце не відносно вільний обмін товарів, а розподіл товарів, по-перше.

По-друге, тепер має місце «ручне управління» симулякрами цін і, отже, їх масштабом і всіма іншими пропорціями в економіці замість наявного перш щодо вільного ринкового саморегулювання їх (цін та їх масштабу, всіх пропорцій в економіці) на основі обігу грошей.

І, по-третє, споживання (і продуктивне споживання, і потребительное виробництво) тепер істотно визначається державою, квазі-державними і фінансовими установами, що служать інтересам розширеного відтворення фінансового капіталу, замість їх визначення переважно ринковим саморегулюванням попиту з боку виробництва.

Середньостроковий або «інвестиційний цикл, вперше детально описаний Клеманом Жюгляром у монографії 1862 року і отримав від нього своє ім’я, характеризує взаємозв’язок між коливаннями рівня завантаження існуючих виробничих потужностей, з одного боку, і коливаннями обсягів інвестицій в активні елементи основного капіталу, з іншого боку. Його середня тривалість, згідно з даними Жюгляра і його послідовників, коливається від 6-8 років до 9-12 років.

Кожен «інвестиційний цикл, згідно з дослідженням Жюгляра, у своєму розвитку проходить чотири яскраво виражені фази»: криза чи стиснення; застій або депресія; пожвавлення або експансія; підйом або економічне зростання. Тривалість інвестиційного циклу Жюгляра в різних умовах або в два, або три, або в чотири рази перевищує тривалість цикли Кітчина.

Тривалість циклу Жюгляра цілком корелює з тривалістю середнього «5,6-річного циклу історії, згідно авторського тлумачення Одкровення, будучи (в середньому) не тільки дорівнює одному або двом таким середнім «5,6-річним» циклів, але і включаючи в себе чотири «яскраво виражені фази».

Характеристики фаз циклу Жюгляра, якщо кожну з них оцінювати строго по тому, як вона проявляється на поверхні суспільного життя, висловлюючись у подіях, даних суспільної свідомості мас, в цілому, цілком точно можуть бути вказані символами Одкровення. А саме: «пожвавлення або експансія» (вихід «як переможець, щоб перемогти») — це «кінь білий». «Підйом або економічне зростання» (розширення, в тому числі захоплення нових ринків) — це «рудий кінь».

З «кризою» начебто справа йде набагато складніше і не так однозначно, як з розглянутими двома фазами. Однак «криза» наступає зовсім не в той самий момент, коли досягнута межа «розширення», а після деякого періоду функціонування на цьому вищому рівні всього «підйому». Іншими словами, це не вершина, не пік, а «плато», на якому протягом деякого часу відбуваються «коливання» поблизу «вищої точки», не маючи можливості для подальшого розширення, але ще не втративши прагнення і не залишивши спроб до такого розширення. Внаслідок цього «перевиробництва» неминучим стає «стиснення», яке починається «обвалом», але аж ніяк не обмежується їм, а виливається у зміну всіх пропорцій (цін та їх масштабу, передусім, перерозподіл ресурсів і людей за суспільним підрозділам і видам виробництва). Ось весь цей період функціонування на відповідному «плато» найвищого в даних умовах рівня економічної діяльності, «обвал» («криза») і подальша зміна всіх пропорцій суспільного виробництва — це і є «кінь вороний», тим більше що найбільші економічні кризи відбувалися саме в період «коня вороного».

Процес «стиснення», розпочатий у попередній період, необхідно і неминуче переростає в «застій або депресію» з усіма її економічними, соціальними і політичними супутниками і наслідками — це, поза всяким сумнівом, «кінь блідий» навіть і без подальших роз’яснень.

В дійсності економічний цикл Жюгляра є усередненим циклом повного обороту активних елементів основного капіталу (у складі процессирующего капіталу). Згідно з результатами досліджень Жюгляра, викладені ним в монографії, активні елементи основного капіталу протягом 19-го століття в різних галузях виробництва здійснювали повний оберт у середньому протягом двох, трьох або чотирьох циклів ринкової кон’юнктури (цикли Кітчина).

Але сам Жюгляр такого висновку зробити ще не міг хоча б тому, що циклічність ринкової кон’юнктури була відкрита Китчиным більш ніж на півстоліття пізніше, ніж Жюгляр відкрив свої «інвестиційні» цикли.

Проте вже Жюгляр, спираючись на статистичні і інші емпіричні дані, показав, що середньострокові цикли — результат зміни середніх ринкових цін товарів (повних цін виробництва), умов кредиту і грошового обігу, міжгалузевого переливу капіталу і диспропорцій між засобами праці, обумовлених капітальними вкладеннями в них.

Економічні цикли Коваля і Кондратьєва.

У 1930 американським економістом (майбутнім лауреатом Нобелівської премії) Саймоном Ковалем були відкриті економічні цикли (ритми) тривалістю приблизно 15-25 років кожен, які за його імени отримали назву циклів Кузнеця. Протягом кожного з таких циклів відбувається масове оновлення основних технологій у всіх секторах економіки, а також нове будівництво, модернізація та реконструкція промислових та інших комерційних будівель (нерухомості), інженерної і транспортної інфраструктури. Останнє, а саме будівлі, інженерні споруди та інфраструктуру, включаючи шляхи сполучення, Маркс відносив до загальним умовам виробництва.

Не випадково, що поруч дослідників ритми Коваля розглядаються саме як технологічних та інфраструктурних, а не будь-яких інших циклів. У зв’язку з цим висловлюються також пропозиції розглядати ці цикли в якості «третьої гармоніки Кондратьєвської хвилі» (про яку мова піде далі). Сам С. Коваль пов’язував відкриті їм цикли з зростанням чисельності населення внаслідок припливу іммігрантів в США і з змінами в будівництві, назвавши їх «демографічними» або «будівельними» циклами.

У 1961 М. Абрамовіц співвідніс з кожним із циклів Кузнеця відомі дати початку затяжних економічних спадів в США, що мали місце до 1930 року, а саме: 1815; 1836; 1853; 1873; 1882; 1892; 1907; 1920 і 1929 роками. Аналогічна ситуація і зі всіма іншими показниками, що відносяться до праці і виробництва, що, знову-таки, показав Абрамовіц в 1961 році. Однак ніякої суворої періодичності циклів Кузнеця і зумовлюючих її факторів Абрамовіц, втім, як і сам Коваль, і інші дослідники, встановити так і не змогли.

В даний час за циклами Коваля, як свідчать економічні дослідження фахівців США і Японії, досить добре збігаються «великі цикли цін на нерухомість, що спостерігалися в Японії в 1980-2000 роках, тривалість так званої «великої напівхвилі» зростання цін і їх симулякрів у США протягом усього 20-го століття. Тому самі ці цикли нерідко іменуються ритмами, а в якості їх середньої тривалості сучасні економісти беруть 15-20 років.

І хоча економісти про це практично не говорять, крім гіпотези «про третій гармоніці Кондратьєвської хвилі», між циклами Коваля і всіма іншими економічними циклами існує досить тісний зв’язок. Якщо відносно зв’язку з «Кондратьєвської хвилею» припущення про зв’язок є, то ось щодо циклів Жюгляра — ні.

Але яка середня тривалість двох (чотирьох) циклів Жюгляра? Якщо складати мінімальні (максимальні) приблизні терміни, які виділяються Жюгляром і наступними економістами, то отримаємо 12 (24) років для двох і 24 (48) для чотирьох циклів Жюгляра.

15-25 років — це середня тривалість циклу Коваля згідно висновкам самого Коваля, хоча за даними Абрамовіца були цикли тривалістю і 13, і 10, і 9 років, що теж узгоджується з тривалістю циклів Жюгляра. Питання завжди тільки в тому, скільки циклів Жюгляра було всередині даного конкретного циклу Коваля.

Якщо ж ми, пам’ятаючи про зв’язок циклів Жюгляра з символами Одкровення, подивимося на цикли Коваля з цієї точки зору, то отримаємо довгостроковий (по кваліфікації економістів) цикл, тривалістю близько або трохи більше 22 років. Виходить «22-річний» цикл, що включає чотири середньострокових «5,6-літніх» періоду, тривалість кожного з яких приблизно дорівнює середній тривалості циклу Жюгляра, взятого по нижній (мінімальної) межі цієї тривалості.

Однак це зовсім не означає ні того, що цикл Кузнеця тотожний цього «22-річному» циклу історії, згідно авторського тлумачення Одкровення, ні того, що їх терміни збігаються — для таких висновків немає жодних підстав.

Більш того, при розгляді циклу Жюгляра ми відзначили як збіг, так і не збіг тривалості циклу Жюгляра з тривалістю, строками початку і кінця середньострокового «5,6-річного» періодом історії, а також і того, яка фаза або малий період береться в якості початкової точки відліку в кожному випадку.

З нерозуміння істоти вчення Маркса, а також радикального перевороту в усьому суспільному відтворенні, який стався внаслідок вилучення грошей з економіки та тотальної заміни симулякрами грошей, неминучі практично непереборні для економістів, соціологів, істориків і політологів труднощі співвіднесення економічних циклів Жюгляра і Коваля.

А вже про співвіднесення цих циклів з Одкровенням ким-небудь з них взагалі говорити не доводиться — це взагалі за межами їх «дискурсивної формації», тобто не дано їм взагалі від слова «зовсім».

А тому авторське тлумачення на Апокаліпсис, якщо і не відкидається з порогу, то, щонайменше, кваліфікується як щось ірраціональне, що йде по відомству «трансперсональної» і т. п. психології і психотерапії, бо предметом науки, крім психології взагалі і психотерапії, особливо, за визначенням є тільки раціональне.

Але оскільки економісти вважають, що існує досить тісний зв’язок «довгих хвиль» Кондратьєва (40-55 років) з циклами Жюгляра (6-12 років), остільки і ми тепер цілком може констатувати, що весь ланцюжок взаємозв’язків між усіма економічними циклами замкнулася.

«Довгі хвилі» М.Д. Кондратьєвим були відкриті лише на кілька років раніше, ніж С. Коваль відкрив свій цикл, але надбанням наукового світу відкриття Кондратьєва стало лише у другій половині 1920-х років. Фактори, виділені кожним з них в якості обумовлюють відповідний цикл, багато в чому тотожні, але кожен з них акцентує увагу на різних аспектах різною по контексту і масштабами економічної динаміки. Коваль сфокусований на економічній динаміці США, в той час як Кондратьєв — на загальносвітовий (глобальної) економічної динаміки в її переломленні в динаміці окремих національних економік.

Що стосується «довгих хвиль» Кондратьєва в економіці, то, згідно з поглядами самого Кондратьєва та його послідовників, в економічній історії вони мають відношення до періоду, започаткованому першою промисловою революцією.

Слідом за самим Кондратьєвим з тих пір в економічних науках виділяють далі вказані 5 «довгих хвиль» (циклів) Кондратьєва, в яких зазначаються дати початку та кінця «довгої хвилі» (циклу) Кондратьєва вказують на «мінімуми» відповідних рівнів розвитку світової економіки:

1 цикл (текстильні фабрики, початок промислового використання кам’яного вугілля) — з 1800-1803 до 1841-43 роки — приблизно 45-55 років з урахуванням інкубаційного» періоду 1790-1800 років.

2 цикл (вуглевидобуток і чорна металургія, залізничне будівництво, паровий двигун) — з 1844-51 до 1890-96 роки — приблизно 46-55 років.

3 цикл (важке машинобудування, електроенергетика, неорганічна хімія, виробництво сталі та електричних двигунів) — з 1891-96 до 1945-47 роки — приблизно 51-54 року

4 цикл (виробництво автомобілів та інших машин, розвиток двигунів внутрішнього згоряння, хімічної промисловості, нафтопереробки, масове виробництво товарів споживання) — з 1945-47 до 1981-83 роках — приблизно 36 років.

5 цикл (розвиток електроніки, обчислювальної, лазерної та телекомунікаційної техніки, а також робототехніки) — з 1981-83 до приблизно 2018-2021 року (консенсус-прогноз) — приблизно 37-38 років.

Кондратьєв в першій половині 1920-х публічно заявив лише про двох перших «довгих хвилях» і ймовірності третьої «довгої хвилі» до початку Першої Світової війни, яка перервала цей цикл. У другій половині 1920-х Кондратьєв поглиблював свої уявлення про відкриту ним циклічності, розробляючи «Економічну статику і економічну динаміку», але в 1930 був заарештований нібито «за саботаж масової колективізації» і в 1938 розстріляний.

Оскільки самому Кондратьєву належить відкриття лише двох перших «довгих хвиль» і гіпотеза щодо третьої «довгої хвилі», остільки після нього наприкінці 20-го – початку 21-го століття в середовищі економістів почалися розбіжності щодо датування і тривалості 3-їй і наступних «довгих хвиль» аж до повного заперечення їх наявності в 20-му столітті.

Наприклад, Л. Гринин і А. Коротаєв в спільній роботі «Глобальна криза в ретроспективі. Коротка історія злетів і криз від Лікурга до Алана Грінспена. М.: Либроком/URSS, 2009» обгрунтовують висновок про те, що, після закінчення Довгої Депресії (1896), власне «кондратьєвських хвиль» в економіці вже не існує.

Замість них, за оцінкою Гриніна і Коротаєва, мають місце «посткондратьевские хвилі», датування яких відрізняються від загальноприйнятих». А саме: 3 цикл тривав приблизно з 1890-1896 до 1939-1950 років; 4 цикл – з 1939-1950 до 1984-1991; 4 цикл почався в 1984-1991 роках, який до 2009 року ще не завершився і може тривати до 2023-2033 (у зазначеній роботі Гринин і Коротаєв, однак, такого прогнозу не дали, залишивши питання відкритим).

Насправді «довгі хвилі (цикли) Кондратьєва є виразом циклічності перетворення, насамперед, всього технічного базису суспільного виробництва на основі технологій, що стали базовими технологіями для всього суспільного виробництва.

Мова йде про циклічному процесі перетворення всієї технологічної організації процесу праці у всіх галузях виробництва на основі масових технологічних інновацій, зумовлених новим поколінням взаємопов’язаних технологій, перш за все.

Далі йдеться, бо випливає з першого, про масової заміни засобів праці (нові верстати, машини, технологічні установки, інструменти тощо) та оновленні предметів праці (нові матеріали і нову сировину). А це вимагає масової підготовки та залучення до роботи працівників з новими (оновленими) кваліфікаціями, відповідними новим технологіям. І, нарешті, це змінює якісні та кількісні характеристики, а також і продуктивну силу праці, який масово застосовується в суспільному виробництві.

Але якісне перетворення всього технічного базису суспільного виробництва — це лише одна сторона медалі. Іншою її стороною є необхідне і неминуче циклічне перерозподіл засобів виробництва і самих людей за суспільним підрозділам виробництва і видів виробництва, включаючи не тільки виробництво матеріального багатства, але і відтворення самої людини і всього суспільства.

Саме тому «довгі хвилі» в економіці є прояв всієї циклічності історичного процесу регулярних перетворень усього суспільного виробництва в його цілому, зумовлене циклічними змінами його технічного базису. А от за сукупністю якихось конкретних причин, внаслідок яких ідеологічних, соціальних, політичних і економічних чинників відбувалися, відбуваються і будуть відбуватися перетворення самого технічного базису всього суспільного виробництва — ці питання і відповіді на них знаходяться поза межами «предмета теорії довгих хвиль в економіці».

Однак сам Кондратьєв і його послідовники розглядали ці «довгі хвилі» виключно і тільки з точки зору циклічності перетворень економіки (суспільного виробництва) внаслідок циклічних перетворень її (економіки) технічного базису, по-перше. І, по-друге, з точки зору того, як ці процеси залежать від накопичення та розподілу капіталу, проявляючись в економічній динаміці тривалих періодів часу, в порушення і відновлення макроекономічних балансів протягом цих періодів.

Ніякої іншої точки зору, з якої б вони розглядали ці «довгі хвилі», у них не було — інша точка зору для них ідеологічно і політично не була можливою, а тому її і не було, і немає.

Повернемося, однак, до «довгих хвиль» Кондратьєва та їх тривалості. Кондратьєв розрізняв «підвищувальні хвилі» і «знижувальні хвилі» всередині кожної «довгої хвилі» (циклу), тривалість яких розрізнялася, але сукупно вони давали загальну тривалість всієї «довгої хвилі». У той же час «довгі хвилі» Кондратьєва входять у так звані «вікові тренди» економіки, які також різняться як «висхідні» і «спадні».

Тим самим, ніщо не перешкоджає висновку про те, що кожні дві «довгі хвилі» Кондратьєва утворюють пару одного «вікового тренду» — або «висхідного», або «спадного». Але яка в такому випадку тривалість «вікового тренду»? Близько 90 років — в середньому близько 45 років тривалості кожної з двох «довгих хвиль» Кондратьєва.

Звідси стає зрозумілим, що немає нічого «надприродного» у тому, що «віковий цикл», виведений автором в результаті тлумачення Одкровення, має тривалість близько 90 років (трохи менше в дійсності).

Інша справа, що початку і кінці перебігу строків відповідно «90-річного циклу історії, виведеного автором на підставі тлумачення Одкровення, і «вікового тренду», що включає дві «довгі хвилі» Кондратьєва, не збігаються між ними є систематичне зміщення, в усякому разі, в частині 20-го століття.

Однак відповідне зміщення відносно періодів історії, виведених автором на підставі тлумачення Одкровення, є і у всіх інших економічних циклів — тут все взаємопов’язано і обумовлено цілком зрозумілим раціонально факторами. Але це — предмет зовсім інших статей.

Василів Володимир, 4 січня 2020 року.

Первинна публікація доступна за адресою: http://www.dal.by/news/178/04-01-20-4/