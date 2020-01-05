В Кении боевики напали на американскую базу

Сегодня, пятого января стало известно о том, что боевики напали на базу Соединенных Штатов Америки. В сети рассказали о первых деталях данного инцидента. Об этом пишут средства массовой информации.

Таким образом, сообщается, что произошло это в Кении. Исламисты с самого утра напали на базу Соединенных Штатов Америки, которая располагается в графстве Ламу. Журналисты отметили, что там находились как американцы, так и местные жители.

Террористы из «АШ-Шабаб» взяли на себя ответственность за данное происшествие, и сделали заявление о том, что это именно они уничтожили всю военную технику Соединенных Штатов Америки.