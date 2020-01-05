Вітаю всіх нас. Ми тепер живемо цитатою з твору Оруелла «Скотний двір»: «Всі тварини рівні, але деякі рівніші» — Борислав Береза

Я дуже хочу, щоб народні депутати написали запит в СБУ, на якій підставі в Україну пускають тих, хто є порушником закону і хто цьому сприяв. І нехай опублікують відповідь. Це важливо для кожного з нас, якщо ми хочемо жити в державі, а не в симулякр.

Восени 2018 року президент Порошенко підписав законопроект №7071, який повинен був серйозно ускладнити життя іноземцям відвідували Крим. Після цього будь-які іноземні громадяни, які вирішили у недозволений спосіб потрапити на півострів (не через пішохідну зону на кордоні з Херсонською областю), ризикували потрапити у в’язницю, опинившись в Україні. Але довести провину українським силовикам буде не так вже й просто, оскільки незаконне відвідування Криму ніхто офіційно не фіксує. Цей закон був розрахований більше на публічних осіб, на зірок шоу-бізнесу та медіа-персон. Тим, хто вирішив підзаробити на анексії Криму загрожує позбавлення волі на строк до 3 років». Тепер їх можуть не тільки видворити з країни, але і заарештувати. І це закон. Але з’ясувалося, що цей закон не для всіх абсолют.

З’ясувалося, що у новорічному шоу «Вечірній квартал» виступив шведський співак Dr. Alban, який виступав у Криму після анексії. Відео виступу Dr. Alban опубліковано в «Фейсбуці» «Кварталу 95» і не є секретом. Сам порушник закону написав в Instagram: «Мені був заборонений в’їзд в Україну з-за мого попереднього шоу на оспорюваному півострові Крим. З втручанням президента я зміг потрапити в Україну».

Вітаю всіх нас. Після дозволу в’їжджати в Україну Добронравову з «Сватів», який виступав у Криму, було надано дозвіл і Dr. Alban, який теж виступав в Криму. І сталося це при особистій участі президента Зеленського. Новий тренд запущений. Закон для ворогів, а своїм все? Виходить, що ми тепер живемо за цитати з безсмертного твору Оруелла «Скотний двір»: «Всі тварини рівні, але деякі рівніші».

І в цей же час в США продовжують скасовувати концерти російського джазмена Ігоря Бутмана, підтримав анексію Криму. Запланований захід зникло з календаря клубу Blue Llama Jazz після того, як місцеві активісти організації Arts Against Aggression повідомили керівництву закладу щодо політичної позиції музиканта. Вони відзначили його підтримку агресивної політики Росії проти України, а також те, що Бутман був довіреною особою російського президента Володимира Путіна на виборах в 2018 році. У США вважають, що Крим — це Україна, а ті, хто підтримав його анексію або виступали там, — повинні бути піддані обструкції. А у нас? У нас є закон, але він порушується.

Це про самоповагу і про ставлення до анексії Криму. Не на словах, а на ділі. Думаю, що тепер і Пореченкова з Охлобистіним можна запускати в Україну? У них, правда, немає такої індульгенції, як участь у «Сватах» або у новорічному шоу «Кварталу», але теж можна щось придумати. Загалом, все, як у приказці — «Два світи, два Шапіро». Хоча, яка різниця? Так? Чи все ж є різниця?

І я дуже хочу, щоб народні депутати, які у мене під френдів або мене читають написали запит до СБУ на якій підставі в Україну пускають тих, хто є порушником закону і хто цьому сприяв. І нехай опублікують відповідь. Це важливо для кожного з нас, якщо ми хочемо жити в державі, а не в симулякр. Якщо ти сам не захищаєш свою країну та її інтереси, то тебе ніхто не буде поважати і захищати тебе теж ніхто не буде.

Борислав БЕРЕЗА