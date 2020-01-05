Прикордонники влаштували стрілянину в одеській багатоповерхівці

У Київському районі Одеси в квартирі житлового висотного будинку влаштували стрілянину з автомата.

Про це у соціальних мережах повідомили очевидці.

Як зазначають мешканці будинку на вулиці Левітана, 118, в цьому будинку сталася стрілянина вчора приблизно о 20.30.

«Стріляли з автомата… Чергу пролунала з квартири на шостому поверсі будинку № 118, де живуть сім’ї прикордонників. Прибула на місце поліція знайшла відстріляні гільзи і тільки попередила стрілків про неприпустимість вчинення протиправних дій, після чого поїхала», — повідомляють очевидці.

Голова ОСББ написала в поліцію відповідну заяву.

У регіональному главку Нацполиции подію поки не коментують.