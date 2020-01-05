У Мелітополі 14-річна дівчинка через кілька тижнів стане мамою

У Мелітополі через кілька тижнів стане мамою 14-річна школярка, яка зараз знаходиться на 36 тижні вагітності.

У Мелітополі незабаром з’явиться сама молода мама за останні роки. Про це повідомляє «Наше місто».

Однак соціальні служби, акушери-гінекологи, а також головний лікар Мелітопольського пологового будинку Анатолій Скиданюк вважають, що вагітна дівчинка безвідповідально ставиться до свого становища. Вона рідко з’являлася на профілактичних оглядах, з-за чого лікарям та соціальним службам нерідко доводилося самостійно розшукувати вагітну і змушувати її приходити на огляди. Те ж саме фахівці говорять і про матір дівчинки.

Відомо, що із-за віку дівчинку будуть відправляти в Запорізький перинатальний центр.

Про батька майбутньої дитини поки нічого невідомо.