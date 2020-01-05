Уряд України ставши на бік олігархів! – голова Міжнародної Конфедерації профспілок Шаран Барроу

27 грудня 2019 року Кабінет міністрів вніс до парламенту законопроект про працю, опублікований на початку місяця, який позбавить працівників правового захисту, а профспілок — спроможності їх захищати.

Результатом прийняття нового проекту закону стані:

1. Легке звільнення працівників у будь-який момент за бажанням роботодавця.

2. Короткострокові індивідуальні трудові договори; договори з нефіксованим робочим годиною.

3. Понаднормова робота стані нормою і оплачуватиметься в 5 разів нижче, ніж раніше.

4. Скасування деяких соціальних гарантій; відсутність захисту матерів з малими дітьми, інших вразливих груп.

5. Можливість переведення працівника на інше робоче місце без його згоди.

6. Відсутність профспілок.

Законопроект був прийнятий без консультацій з профспілками, та складається всього з 99 статей, щоб розглянути його в парламенті у прискореному порядку. Уряд відмовився звертатися по допомогу до Міжнародної організації праці, безсумнівно, тому, що проект закону порушує кілька конвенцій МОП.

Пан’європейська регіональна рада Міжнародної конфедерації профспілок в середині грудня прийняла резолюцію, в якій засуджує пропозиції, закликаючи уряд України відкликати проект та звернути за технічною допомогою до МОП.

Через кілька днів Європейська конфедерація профспілок пообіцяла порушити це питання з Європейською Комісією та Парламентом на підставі того, що проект закону суперечить Угоді про асоціацію Україна-ЄС.

Генеральний секретар МКП Шаран Барроу зазначила:

«Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок. Глобальні профспілки стояти пліч-о-пліч зі своїми сестрами та братами в Україні. Вони заслуговують на гідну роботу, прожитковий мінімум та контроль за баланс між особистим життям та роботою.

Ми засуджуємо український уряд за нерозсудливі порушення своїх міжнародних зобов’язань, через які країна ризикує втратити важливу підтримку в Європі та світовій спільноті».

Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ