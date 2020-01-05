У Києві на місці незаконних казино облаштували VIP-караоке і онлайн-ігри

В Україні на місці раніше закритих незаконних точок грального бізнесу відкривають караоке і онлайн-казино «Simple Games».

Про це повідомляють українці в соціальних мережах. На прикладі міста Києва відразу в декількох точках відкрилися «VIP-караоке». Раніше ж там перебували точки «Космолота».

В окремих випадках в приміщеннях нещодавно закритих гральних закладів з’являється онлайн-казино «Simple Games». На офіційному сайті платформи прямо сказано, що її головна мета заробити реальні гроші через ігрові програми.

Раніше в Україні на рівні Кабінету міністрів оголосили тотальну боротьбу з нелегальним гральним бізнесом.

В ході перевірок в суботу, 21 грудня, вилучено 4,5 тисячі одиниць грального обладнання, вартість якого перевищує 51 млн гривень. Саме про таких цифрах рапортують у Міністерстві внутрішніх справ. Аналогічні рейди проводила Служба безпеки України.

Правоохоронці повністю прозвітували про закриття всіх незаконних точок. За фактом їх роботи було відкрито 250 кримінальних проваджень.