В Каховці другий день тривають протести під відділком поліції

Під управлінням поліції в Каховці (Херсонська область) другий день тривають протести через вбивство місцевого жителя, до якого може бути причетний поліцейський.

1 січня відбулася стрілянина між двома жителями Каховки: 29-річний чоловік щонайменше 15 разів вистрілив у бік колишнього чоловіка своєї співмешканки — 26-річного Володимира Чебукіна.

Нападника затримали, а подію кваліфікували як замах на вбивство.

Від отриманих поранень Чебукін 3 січня помер. Того ж дня Каховський міський районний суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою без права внесення застави, а поліція перекваліфікувала підозру як «умисне вбивство». Родичі загиблого считают, що нападників було кілька, оскільки начебто лікар їм сказавши, що на тілі загиблого були сліди від трьох видів зброї.

Згодом з’єднання ясувалося, на момент скоєння злочину підозрюваний відпочивав в одній компанії з працівником районного відділу поліції. Побоюючись, що цей факт може вплинути на розслідування, 4 січня мешканці Каховки влаштували протести біля місцевого відділу поліції й вимагали від правоохоронців справедливого розслідування.