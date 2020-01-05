Япония усилит контроль на границах после бегства экс-главы Nissan

Министр юстиции Масако Мори поклялась усилить проверки
Япония усилит контроль на границах после бегства бывшего генерального директора стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщает АР.
Министр юстиции Японии Масако Мори назвала бегство Гона непростительным и поклялась усилить иммиграционные проверки. Она также приказала провести расследование. По ее данным, отъезд Гона из Токио никак не был зафиксирован.
Выражая глубокое сожаление по поводу произошедшего, Мори не говорила о мерах, которые Япония могла бы предпринять, чтобы вернуть Гона. Заявление Мори стало первым публичным комментарием японского правительственного чиновника после побега Гона.
- 31 декабря стало известно, что Гон сбежал из Японии в Ливан. Позже в Турции были арестованы семь человек, которые предположительно помогли Гону сбежать.
- 3 января Гона объявили в международный розыск.
- Гона арестовали в ноябре 2018-го в Японии по обвинению в финансовых махинациях на посту в Nissan. Прокуроры обвиняют его в присвоении примерно $5 млн. Также экс-главу Nissan заподозрили в использовании льгот компании в личных целях.