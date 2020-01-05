Япония усилит контроль на границах после бегства экс-главы Nissan

Министр юстиции Масако Мори поклялась усилить проверки

Япония усилит контроль на границах после бегства бывшего генерального директора стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщает АР.

Министр юстиции Японии Масако Мори назвала бегство Гона непростительным и поклялась усилить иммиграционные проверки. Она также приказала провести расследование. По ее данным, отъезд Гона из Токио никак не был зафиксирован.

Выражая глубокое сожаление по поводу произошедшего, Мори не говорила о мерах, которые Япония могла бы предпринять, чтобы вернуть Гона. Заявление Мори стало первым публичным комментарием японского правительственного чиновника после побега Гона.