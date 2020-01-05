У 2020 році українські пенсіонери не дочекаються поліпшень, а лише погіршень

Мінсоцполітики хоче знову повернутися до невиплати пенсій працюючим пенсіонерам, що може погіршити становище пенсіонерів.

Пенсіонерам на щось сподіватись у Новому році не доводиться. Та й з якого дива, якщо економіка країни продовжує падати, всупереч бравурним заяв Нацбанку і Держстату?

Таку думку висловив економічний експерт Юрій Гаврилечко в сьогоднішньому коментарі для «Главреда».

Досить поглянути на фактичні показники наповнюваності бюджету, які поки ще надає Держказначейство – у нас стабільний мінус від планових доходів в районі 10%. Якщо йде плановий недобір, то є доходи бюджету менше, ніж плановані, значить ми маємо мінус по ВВП, а не плюс.

Відповідно, ми маємо падаючу на десять відсотків економіку, а не зростання на чотири відсотки, як хотів Кабмін.

Все дуже просто. Значить, ми разом з цим маємо меншу кількість працюючих і, відповідно, невдачу з наповненням Пенсійного фонду.

Навіть якщо припустити, що власні доходи від Пенсійного фонду зростають у зв’язку з поступовим зростанням заробітних плат, знижуються можливості бюджету для того, щоб забезпечити фінансування цільових субвенцій у Пенсійний фонд. Тому на збільшення або якась зміна пенсій розраховувати не варто доти, поки економіка не зростатиме, а зарплати не будуть підвищуватися природним чином, а не за рахунок директивно-встановлюються збільшень мінімальних зарплат.

Тому що будь-який адміністративний зростання призводить до збільшення кількості нулів на папірцях і збільшення цих самих папірців в гаманцях.

І це саме по собі може і непогано, але за фактом навіть за більшу кількість папірців ви можете собі дозволити все меншу кількість товарів і послуг, так як ціни на них будуть зростати швидше, ніж у вас буде зростати кількість папірців.

Тому пенсіонерам не на що розраховувати. Ті законодавчі зміни, які зараз пропонує Мінсоцполітики про виключення прожиткового мінімуму з кількох десятків законів з ще більшою кількістю нормативних актів і перехід розрахунку пенсій, аліментів, соціальних виплат аналогічного роду, розміру базового окладу за тарифною сіткою.

І якщо це станеться, то ми отримаємо ситуацію, при якій розмір пенсій в ручному режимі буде коригуватися Кабміном залежно від можливостей бюджету. І замість якоїсь прогнозованої суми можна буде побачити коливання цієї пенсії в плюс, що в мінус.

Як це буде зроблено — складно сказати. Таким чином обсяг безладу в системі буде тільки накопичуватися.

І останні ініціативи, зокрема, про повернення до практики невиплат пенсій працюючим пенсіонерам, благополучно засудженої Конституційним судом, може ще серйозніше погіршити становище наших пенсіонерів.