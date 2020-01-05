В “Укрзалізниці” похвалилися укладенням договору про купівлю ще 40 локомотивів у General Electric

«Укрзалізниця», Міністерство інфраструктури України і корпорація General Electric підписали меморандум з корпорацією General Electric про придбання ще 40 локомотивів. Також меморандум передбачає надання послуг з технічного обслуговування для 70 таких локомотивів.

Про це KV стало відомо з повідомлення прес-служби АТ “Укрзалізниця” (*).

«Укрзалізниця», Міністерство інфраструктури України і корпорація General Electric підписали меморандум про реалізацію наступного етапу придбання 40 локомотивів GE. Вважаємо, що це 100% #перемога”, – йдеться в повідомленні.

Раніше у Мінінфраструктури повідомили, що 40 локомотивів General Electric планується придбати в 2020 році.

“У нас є невідкладне завдання оновити рухомий склад “Укрзалізниці” і ми повинні зробити це на вигідних і прийнятних для України умовах”, – повідомив в кінці минулого року міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Відзначається, що підписаний меморандум передбачає спільну роботу сторін для укладення договорів поставки в 2020 році 40 нових локомотивів серії TE33AC корпорації General Electric і надання послуг з технічного обслуговування для 70 таких локомотивів.

“Справедлива вартість локомотивів і умови фінансування договору поставки – це ключові питання, які визначають подальшу співпрацю з компанією Wabtec (GE Transportation). “Укрзалізниця” з березня 2019 року перебувала в переговорному процесі по сервісному обслуговуванню поставлених раніше локомотивів і його вартості. Моїм завданням було прискорити ці процеси, разом з тим, забезпечити максимально вигідні для України умови. Зараз General Electric разом з фінансовими партнерами представили нам умови, які ми вважаємо прийнятними. Ми финализируем погодження цих умов, після цього розпочнеться підготовка проектної документації. Також важливим моментом є розширення локалізації виробництва в Україні. Про це ми також ведемо переговори”, – заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

У міністерстві нагадали, що 23 лютого 2018 року був підписаний договір постачання тепловозів між АТ “Укрексімбанк” та GE і договір фінансового лізингу між “Укрзалізницею” і “Укрексімбанком” щодо 30 тепловозів виробництва GE. На першому етапі стратегічного співробітництва General Electric вперше була здійснена локалізація в Україні залізничної тяги – рівень локалізації склав близько 10%. Крюківський вагонобудівний завод організував і забезпечив процес дооснащення тепловозів обладнанням у відповідності з технологіями та конструкторською документацією виробника.

Як повідомляла KV, на маршруті експреса між залізничним вокзалом Київ-Пасажирський ” і Міжнародним аеропортом “Бориспіль” почав курсувати сучасний дизель-поїзд українського виробництва. Новий поїзд складається з 3 вагонів.

Зазначимо, що з 10 січня 2019 року повноправним головою правління АТ «Укрзалізниця» на засіданні Кабміну був призначений Євген Кравцов.