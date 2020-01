У США померла відома реперка

Померла американська реперка Лексія Аліджай. На час смерті дівчині було всього 21 рік. Наразі представники артистки та її родичі не розголошують причини.

Як повідомляє The Daily Mail, інформацію про смерть Лексії Аліджай підтвердила її сестра у мережі. За її словами, популярна у США реперка померла 1 січня після святкування Нового року. Загадкову смерть зірки розслідують правоохоронці.

“Пішла з життя справжня легенда… Я така спустошена зараз, щоб щось сказати. Моя прекрасна сестро, з таким великим талантом і душею, тебе не стало занадто рано”, – написала сестра співачки Рейз Кларк.

Прихильники Лексії Аліджай досі оговтуються від новин про втрату. Ще 31 грудня реперка активно публікувала дописи з підготовки до Нового року та готувалась зустріти 2020-ий у колі друзів. Тому що сталось із 21-річною співачкою, наразі невідомо.

Померла Лексія Аліджай: що відомо про зірку

Справжнє ім’я харизматичної реперки – Алексіс Аліджай Лінч. Однак свою вокальну кар’єру вона розпочала як Lexii Alijai. Народилась дівчина у місті Сент-Пол, що у штаті Міннесота. Змалку майбутня реперка вивчала музику, тому у підлітковому віці з легкістю почала зачитувати складні тексти під хіп-хоп ритм.

Дівчину вважали висхідною зіркою, адже завдяки пісням Try Me by Dej Loaf та Thugz Mansion від Tupac вона отримала шалену популярність у США. В 2017 році Лексія Аліджай випустила дебютний альбом із назвою Growing Pains.