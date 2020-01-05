Про українські «реформи» — експерт

В Україні, як у королівстві кривих дзеркал, всі поняття вивернуті навиворіт.

Таку думку озвучив кілька хвилин тому в Фейсбуці політичний та економічний експерт Андрій Головачов.

Візьмемо, наприклад, поняття «реформи». Реформами у нас називають будь-які зміни законів, які при цьому ще й, як правило, погіршують становище основної маси людей.

Медична, пенсійна, податкова, ЖКГ, судова, освіти і т. д. «реформи» довели становище більшості людей до межі бідності і змусили мільйони виїхати за кордон у пошуках порятунку.

А між тим, реформами називають такі зміни, які ведуть до поліпшення життя людей, зазвичай за рахунок розширення рамок їх політичної або економічної свободи, або того й іншого разом.

У цьому сенсі В Україні реформи ще не починалися.

А що ж було? Були антиреформи.

А якщо серйозно, то стався банальний дефолт держави за основним своїм соціальним зобов’язанням, відмова від яких влада, починаючи з 2014р. лицемірно і пафосно називають «реформами».

Все правильно. За винятком лише того, що «починаючи з 2014 р.». Ні, така ситуація з «реформами» спостерігається в Україні практично весь період незалежності. Не хоче ж автор сказати, що справжні реформи, які покращували життя народу, були за Януковича, Ющенка, Кучми і Кравчука?..