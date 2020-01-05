Повінь – зміна системи

Menu
Close

Бойовики обстріляли позиції ВСУ з заборонених мінометів

05.01.2020

Як повідомляє прес-центр штабу ООС, члени незаконних збройних формувань на Донбасі в черговий раз порушили режим припинення вогню. Ворог обстріляв Водяне, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід».

У штабі ООС заявили, що обстріл вівся з 6:10 до 6:30 мінометами калібру 82 мм (8 хв), які, згідно з Мінських домовленостей повинні бути відведені на відстань понад 15 км від лінії розмежування.

«Українська сторона спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін закликає незаконні збройні формування припинити свої провокації і дотримуватися існуючих домовленостей», — йдеться в повідомленні.

Читайте також:   «Фашисти стали нашими друзями»: Документи з архівів КДБ
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *