Бойовики обстріляли позиції ВСУ з заборонених мінометів

Як повідомляє прес-центр штабу ООС, члени незаконних збройних формувань на Донбасі в черговий раз порушили режим припинення вогню. Ворог обстріляв Водяне, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід».

У штабі ООС заявили, що обстріл вівся з 6:10 до 6:30 мінометами калібру 82 мм (8 хв), які, згідно з Мінських домовленостей повинні бути відведені на відстань понад 15 км від лінії розмежування.

«Українська сторона спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін закликає незаконні збройні формування припинити свої провокації і дотримуватися існуючих домовленостей», — йдеться в повідомленні.