Блогер з ОРДО: У жителів Донецька забирають машини з українською реєстрацією, висаджують навіть дітей

У жителів тимчасово непідконтрольного українському уряду Донецька забирають автомобілі з українською реєстрацією. Про це написав блогер з ОРДО Олександр Болотін.

За його словами, до нього звернулася постраждала жінка, у якої забрали машину співробітники одного з райвідділів» місцевої «поліції». Машина мала українську реєстрацію.

«Забрали вдень. Причому виявляється, там цілі автопоїзда з таких машин… Жінка за кермом приїхала в райвідділ з групою своїх колег по нещастю», — розповів Болотін.

За словами постраждалої, навіть сама «поліція» була «в шоці».

«Мовляв, куди нам стільки машин… Затримані заповнили якісь документи і поїхали через кілька годин з райвідділу пішки. Машини у них забрали. Сказали, що будуть перевіряти по базі техпаспорта на авто. Обіцяли чотири дні», — розповів Болотін.

За його даними, таке розпорядження місцевого «міністра» МВС», і воно вже паралізувало «як роботу райвідділу, так і дорожній рух».

«Особливо відзначу, що зі слів потерпілої затримані були придушені дачею відбитків пальців. Порахували це насиллям над особистістю… В групі затриманих була дівчина, яка везла свою дитину в цирк… Що дитина, що мама були у пригніченому стані… Ось такі справи… Тут цирк прямо на дорогах загального користування», — скаржиться Болотін.

Він вважає, що вся операція щодо штрафування водіїв на українських номерах спланована «спеціально для антипіару, як „ДНР“, так і особисто Дениса Пушилина».