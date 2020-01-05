У Москві помер антимайдановец, з-за якого СБУ повернула в Київ білоруський літак

В одній з московських клінік помер помер публіцист і політичний аналітик Армен Мартиросян, відомий своєю антимайдановской позицією.

Як передають російські ЗМІ, Мартиросян, який очолював міжнародну громадську організацію «Громадянський союз», був ідейним супротивником Евромайдана і не приховував свою точку зору.

До 2014 року він постійно проживав в Україні, однак після лютневих подій був змушений виїхати в Росію.

У жовтні 2016 року короткий візит публіциста в Україну закінчився тим, що СБУ примусово повернула в аеропорт «Київ» літак авіакомпанії «Бєлавіа», на борту якого перебував Мартиросян, улетавший в Росію транзитом через Мінськ.

Після посадки вивели силовики антимайдановца з борту літака, доглядали його речі в пошуках секретних накопичувачів інформації, після чого дозволили покинути країну наступним рейсом.