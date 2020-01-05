Зеленський таємно покинув Україну і поїхав відпочивати в Оман, де оселився в готелі зі вартістю номера до 4000 євро за ніч

Вранці 5 січня президента України Володимира Зеленського з сім’єю помітили в Омані. Там Зеленський відпочиває на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни — міста Маската.

Живе президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель — один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

Раніше повідомлялося, що Новий рік президент зустрів в Гуті, але звідти він, за даними «Країни» полетів після свят (а саме — 2 січня літаком з Івано-Франківська на Київ), а потім, без зайвого розголосу, вилетів в Оман (це держава на Аравійському півострові).

За даними «Країни», голова охорони президента Максим Донець відправився в цю країну заздалегідь, щоб підготувати поїздку.

У розпорядженні «Країни» опинилися фото Володимира Зеленського, зроблені вранці 5 січня.

Фото: «Країна»

Готель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Фото: booking.com