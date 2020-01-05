У Дніпрі зіткнулися два Daewoo: постраждали водій і пасажир

5 січня, близько 10:00, у Дніпрі на Марії Лисиченко зіткнулися два сріблястих Daewoo. В аварії постраждали водій одного авто та пасажир іншого.

Один з Daewoo рухався у бік Калиновій. Іншого — у напрямку до «Каравану», водія занесло на повороті, через що авто викинуло на зустрічну смугу, де і сталося зіткнення.

В інциденті постраждали двоє. Водія з ЗЧМТ і пасажира з забоєм грудної клітки госпіталізували у міську лікарню №6. На місці працює патруль поліції, очікується приїзд слідчого. Рух на даній ділянці не утруднене.