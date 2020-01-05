У Хорватії відбувається другий тур президентських виборів

Громадяни Хорватії 5 січня обирають главу держави з-поміж двох кандидатів, котрі здобули найбільше голосів у першому турі 25 грудня.

Чинна президентка Колінда Ґрабар Кітарович, кандидатка від правлячого Хорватського демократичного союзу, набрала 26,6% голосів, а колишній прем’єр-міністр Зоран Міланович, якого підтримали опозіційні соціал-демократи – 29,5%.

Право голосу на сьомих президентських виборах від проголошення незалежності 1991 року мають 3,8 мільйона громадян. Згідно з останніми опитуваннями, вирішальними будуть голоси тих гр

омадян, котрі в першому турі голосували за співака Мирослава Шкора, кандидата від крайніх правих сил. Хорватія – парламентська републіка, глава держави має обмежені політичні повноваження. Пост президента у минулому займали Франьо Туджман, Ст’єпан Месіч та Іво Йосипович. Ґрабар-Кітарович очолює країну з 2015 року.

Її підтримує правоцентристська партія «Хорватський демократичний союз», яка була правлячою у Хорватії більшу частину часу з моменту здобуття незалежності в 1991 році.

Членом Північноатлантичного альянсу країна стала 2009 року, в Європейський союз вступила 2013 року. У 2020 році Хорватія вперше головує в Євросоюзі з початку свого членства.