Топ звездных красавцев-отцов в возрасте (фото)

Самые возрастные и знаменитые папы часто красуются в компании своих чад и жен

Кто они – самые знаменитые возрастные отцы современного шоу-бизнеса?

Среди имен такие известнейшие, как Алек Болдуин, Ричард Гир и Хью Грант. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в международных шоу-бизнесовых таблоидах.

Хью Гранту сейчас 59 и он не раз удивлял публику, в том, числе, относительно своего отцовства – у него пятеро детей, самому младшему ребеночку – чуть больше года:

«Я с удивлением осознал, что способен любить кого-то больше, чем себя. В моем случае это совершенно неслыханно. Мне годами советовали создать семью, обещая, что родительские заботы вылечат меня от бесконечных депрессий, и они были правы. Жалею, что не послушал их раньше».

А вот звездный отец Алек Болдуин и его 36-летняя супруга Хилария пережили горе. Как оказалось, вторая беременность женщины окончилась на 4-месячном сроке, но пара не оставляет надежды, несмотря на уже вторую неудачную попытку, родить детей:

«Я обещала детям, что мы с папой постараемся подарить им сестричку в другой раз», – написала как-то в одной из соцсетей женщина, а Алек добавил:

«Мне очень жаль, что сложная семейная ситуация вынудила меня пропустить столько важных этапов взросления старшей». Как известно, у Алека с его бывшей женой Ким Бейсингер есть дочь Айрленд.

А вот знаменитый Голливудский красавчик Ричард Гир, которому уже 70, стал отцом снова совсем недавно. Сын Александр родился в феврале 2019 года. Гир, единственно, что запереживал, сможет ли вырастить малыша, ведь уже стар:

«Он понимает, что слишком стар для роли отца. У него все в порядке с математикой, он в курсе, насколько ограничено оставшееся ему время», – делились друзья актера с журналистами. В сети появились также во всю просматривается фото 11-месячного сына Ричарда Гира.

Кроме того, у Гира есть 19-летний сын Гомер.

Как известно, ранее юморист Максим Галкин рассказал, как шесть лет назад они с Аллой Пугачевой решили стать родителями. Галкин заявил, что инициатива завести детей принадлежит его супруге:

“Мы об этом заговорили после свадьбы, еще за 11 лет до этого она заморозила свои яйцеклетки. Я сразу же поддержал ее замечательную идею стать родителями”, – поделился он.

Напомним также, 24-летняя дочь знаменитых голливудских актеров Алека Болдуина и Ким Бессингер Айрленд позировала голой на пляже безо всяких стеснений.

Актриса и модель Айрленд Болдуин – любительница «голых» фото, в этот раз – она призвала любить себя и свое тело. Соответствующие провокационные фото девушка выложила на своей странице в Instagram.

«Любите свое тело. Уважайте свое тело. Перестаньте тратить деньги на электронные сигареты, потратьте их на витамины и овощи. Сделайте чек-ап груди, будьте активны, получайте витамин D, дышите свежим воздухом, будьте счастливы, смейтесь», — написала звезда под фото.