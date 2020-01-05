Кабмін і Рада довго не протягнуть: астролог попередив про великих перервах в Україні

У найближчому майбутньому президента України Володимира Зеленського, чекає оновлення команди, а переобрання парламенту може відбутися вже восени.

Таку точку зору в інтерв’ю «Апострофу» висловив астролог Влад Росс.

За словами астролога, глава держави не згинається під впливом інших людей.

«Всі думали, його можна буде зламати на переговорах. «Газпром» хотів би укласти контракт максимум на три роки з низькими тарифами, а тут непрогибаемый Зеленський нам повертає три мільярди доларів боргу і забезпечує більш або менш гарні контракти», — сказав він.

Росс вважає, що Зеленський веде сприятливу зовнішню політику.

«Все йде до того, що буде і оновлення його команди, монобольшинства. І, швидше за все, місцеві вибори відбудуться восени. Напевно буде і переобрання парламенту. Тим більше, що в річному гороскопі Зеленського Уран знаходиться в «будинку влади», тому він сам повинен оновити своє монобольшінство і, швидше за все, це буде триста «спартанців» замість 450, як зараз», — зазначив він.

При цьому астролог висловив думку, що Кабмін допрацює максимум до весни.

«А от далі Марс входить у з’єднання з Місяцем на карті України, і там можуть бути якісь обурення, протести, зміни. Може бути з-за того, що багато хто не будуть згодні з земельною реформою, навесні можливі якісь обурення. І замість маївок люди поїдуть влаштовувати якийсь черговий Майдан, але, швидше за все, не буде. Обурюються, побастують — і на цьому все закінчиться», — додав він.