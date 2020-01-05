Україна отримала від “Газпрому” оплату за транзит газу в повному обсязі

Незважаючи на зниження обсягів прокачування російського газу через Україну Оператор ГТС в повному обсязі отримала оплату за свої послуги від “Газпрому”.

Про це повідомив глава Оператора ГТС Макогон Сергій на своїй сторінці в Facebook.

“Бо надходить багато запитань і бачу багато спекуляцій, я хотів би пояснити, що незважаючи на те, що фізичні обсяги транзиту тимчасово знизилися до 35-45 млн м3 на добу, Оператор ГТС отримує оплату у повному обсязі з розрахунку 178 млн м3 на добу”, – заявив Макогон.

Також він додав, що гроші вже надійшли на рахунки Оператора ГТС України, оскільки послуги надаються за принципом передоплати.

