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Біля Золотого-4 на міні підірвався автомобіль з українськими військовими, є загиблий

05.01.2020

У неділю, 5 січня, біля Золотого-4 на міні підірвався автомобіль з українськими військовослужбовцями.

Про це повідомляє штаб Операції об’єднання єднаних сил.

“У результаті наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) стався підрив вантажного автомобіля ГАЗ-66 одного з підрозділів Об’єднання єднаних сил, який здійснював заходь логістичного забезпечення”, – йдеться в повідомленні.

У результаті вибуху один військовослужбовець загинув на місці, ще один отримав важкі поранення. На місці події працює слідча робоча група, яка з’єднання ясовує всі обставини події.

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