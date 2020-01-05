Біля Золотого-4 на міні підірвався автомобіль з українськими військовими, є загиблий

У неділю, 5 січня, біля Золотого-4 на міні підірвався автомобіль з українськими військовослужбовцями.

Про це повідомляє штаб Операції об’єднання єднаних сил.

“У результаті наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) стався підрив вантажного автомобіля ГАЗ-66 одного з підрозділів Об’єднання єднаних сил, який здійснював заходь логістичного забезпечення”, – йдеться в повідомленні.

У результаті вибуху один військовослужбовець загинув на місці, ще один отримав важкі поранення. На місці події працює слідча робоча група, яка з’єднання ясовує всі обставини події.