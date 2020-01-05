На Луганщині п’ятому п’яний поліцейський на блокпосту погрожував журналістці

На блокпосту Новоохтирка на Луганщині правоохоронець батальйону поліції “Полтава” в нетверезому стані погрожував журналістці зброєю.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написала режисер-документаліст Сніжана Потапчук.

За її словами, під годину поїздкі Луганщиною від Новоайдару до Сєвєродонецьку, автомобіль, у якому перебувала Потапчук зупинили на блокпосту у Новоохтирці. Цей пункт знаходиться під охороною батальйону поліції “Полтава”. Поліцейський з цього підрозділу з вогнепальною зброєю, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зупинив авто режисера. Після того, як всі пасажири автомобіля Потапчук відмовилися виконати вимоги нетверезого правоохоронця, він почав погрожувати їм автоматом та говорити про ті, що в їх машині “можуть знайті” заборонені предмети.

Сніжана Потапчук пише, що поведінці поліцейська батальйону “Полтава” не завадила навіть присутність дитини у салоні. Після таких заяв правоохоронця, пасажирами авто був викликаний наряд поліції.