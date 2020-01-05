Зеленський не втручався у допуск Dr. Alban на територію України, – голова ДПСУ

Музикант Албан Юзома Нвапа, відомий під псевдонімом Dr. Alban, в’язання їхав на територію України згідно з українським законодавством.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

«Питання прикордонного контролю належать виключно до компетенції Державної прикордонної служби України. І жодним чином на рішення охоронців кордону щодо пропуску чи не пропуску осіб не впливає ніхто, серед іншого і Президент України. Відмовити іноземцям у перетині кордону можна через доручення правоохоронних органів. Проте у разі його відсутності та наявності необхідних документів вони можуть бути пропущені в Україну», – пояснив він.

Тім годиною сам музикант відредагував свій допис в Instagram від 16 грудня 2019 року, в якому стверджував, що його допуск на територію України забезпечило втручання президента Володимира Зеленського. «Зустріч з президентом України Зеленським. Мені заборонили в’їзд до України через попередні виступи на Кримському півострові. Я не знав про те, що українцям це не подобається. Альо був радій зустріти президента», – йдеться в поточній редакції допису.

До цього музикант писав: «Зустріч з президентом України Зеленським. Мені було заборонено в’їзд в Україну через моє шоу на спірному острові Крим. З втручанням президента я зміг потрапити в Україну. Дуже гарна прогулянка в Києві з президентом в натовпі».