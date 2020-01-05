Підлітки з Києва вкрали у батьків гроші, змінили зовнішність і поїхали жити в Одесу

Напередодні Нового року в поліцію Києва звернулися батьки, які повідомили, що їх діти — 16-річні хлопець і дівчина — пропали.

Разом з ними зникла також і велика сума грошей.

Про це повідомляє прес-служба Нацполиции. З’ясувалося, що діти втекли в Одесу. Підлітки, щоб їх не впізнали, змінили одяг, зачіски і пофарбували волосся. Вони знімали житло подобово і планували надалі жити разом, а коли гроші, які вони забрали з дому, закінчилися — влаштувалися на неофіційну роботу в інтернеті.

Зараз неповнолітніх повернули до Києва і передали батькам. На щастя, з ними все добре.