Пушков запропонував США повернути Техас Мексиці

МОСКВА, 5 січ – . Сенатор Олексій Пушков прокоментував у своєму Twitter слова колишнього командувача сухопутними силами США в Європі генерала Бена Ходжеса про приналежність Криму до Росії, запропонувавши Вашингтону повернути Техас Мексиці.

Раніше американський генерал в інтерв’ю виданню “Апостроф” назвав “фальшивими і неприйнятними” “претензії” Москви на Крим і південь України, оскільки до правління імператриці Катерини II Росії “там і не було”.

Пушков нагадав, що в часи правління Катерини II держави Україна взагалі не існувало, і Крим не міг бути українським.

“І США були в 1783 році вузькою смужкою землі вздовж Атлантики – пізніше все інше захопили. Нехай повернуть Техас Мексиці”, – написав сенатор.

З кінця XV століття приморські міста і гірська частина Криму увійшли до складу Османської імперії. Іншою територією півострова володіло Кримське ханство – васал Османської імперії. Російсько-турецька війна 1768-1774 років поклала край турецькому пануванню над Кримом, і за Кючук-Кайнарджійським мирним договором 1774 р. османи відмовилися від претензій на півострів. У 1783 році Кримський півострів указом Катерини II був приєднаний до Російської імперії.

У 1845 році США приєднали Республіки Техас і визнали її 28-м штатом об’єднаної держави. Таким чином, Сполучені Штати успадкували територіальний спір між Техасом і Мексикою, що швидко призвело до американо-мексиканської війни, в результаті якої США захопили додаткові території, що розширили межі країни аж до Тихого океану.