«Мерзота, інших слів у мене немає!»: Кошкіна про візит пропагандистки Хакамади в Київ

Погано тільки те, що російський економіст і політик Ірина Хакамада має намір приїхати в Україну, але і те, що в нашій країні є люди, які бажають платити чималі гроші за сумнівне задоволення послухати людину, восхвалявшего в 2014 році агресора Путіна і анексію Криму.

Як пише відома українська журналістка Соня Кошкіна в своєму телеграм-каналі, наявність в Україні людей, які бажають слухати російську псевдооппозиционерку (а насправді — подпевалу Путіна) ще більше засмучує, ніж намір Хакамади приїхати в нашу країну для проведення бізнес-тренінгу.

Також Кошкіна з жалем відзначає, що не виключається факт схвалення візиту Хакамади в Україну впливовими людьми з Офісу президента України. Вона пише, що підстави для таких припущень їй дають телеграм-канали з «орбіти» Офісу президента, які раптом синхронно і організовано почали «улюлюкати» в адресу противників візиту.

«Не в тому біда, що Хакамада їде в Київ (сподіваюся, вона передумає і все ж не доїде. Ще краще, якщо її розгорнуть на кордоні). Біда в тому, що на шостому році війни в українському суспільстві чимало людей, які не просто бажаючих йти на виступ людини, одобрявшего анексію Криму (та інші проглоты в адресу х***а), але готових платити за це гроші!!! Ну, і вишенька на торті. У ВП, судячи з синхронного улюлюканью тг-каналів з їх орбіти, приїзд Хакамади вважають дуже навіть нормою. Культурна дипломатія, че. «Братній народ», всі справи», — написала Кошкіна.

Соня Кошкіна пише, що за визначенням не може бути нормою візит в Україну людини, публічно декларував антиукраїнську позицію. До слова сказати, в 2015 році Ірина Хакамада виступила під час прес-конференції Путіна, назвала його «переможець», гаряче схвалила окупацію Криму та ще й підтримала втручання Росії у внутрішні справи України: навесні 2014 року Кремль домагався проведення в Україні так званого «референдуму про регіоналізацію», який фактично зруйнував би країну. У своєму виступі Хакамада вживала фрази, шокували навіть тоді багатьох росіян: «Війну починали не ми. Наші мирні військові».

А Путін по-дружньому називав псевдоопозиціонера «Іра». І зараз така ось «Іра», фактично виступала за знищення нашої країни, хоче приїхати в Україну, щоб провести тренінг для підприємців.

«Війну починали не ми. «Мирні військові». Ко****а м***ь. Інших слів у мене немає, вибачте», — резюмувала Соня Кошкіна.