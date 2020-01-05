В окупованому Криму провайдери повністю блокують 23 українських сайту і популярні соцмережі

У Криму 9 провайдерів в 9-ти населених пунктах повністю блокують 18 українських інформаційних сайтів і 2 соціальні мережі. Ці ж провайдери блокують сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Хізб ут-Тахрір та Свідків Єгови. Крім того, як мінімум 6 українських інформаційних сайтів у цих провайдерів доступні лише частково.

Про це свідчать результати моніторингу Кримської правозахисної групи (КПГ), який було проведено в листопаді-грудні 2019 року.

Перевірку доступності сайтів монітори провели з допомогою мереж 9 різних провайдерів в 9 кримських населених пунктах БелНет (Білогірськ), SevStar (Севастополь), Мрія (Сімферополь), Боспортелеком (Керч), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопський район), Сиваш-ні (Красноперекопськ), Гігабайт (Бахчисарай), Джанкой-онлайн (Джанкой).

Станом на кінець грудня 2019 року, ці провайдери не дають доступ щонайменше до 23 сайтів, які вільно працюють на підконтрольній території Україні: Цензор.ні, QHA, Слід.ні, UAinfo, 5 канал, 112 Україна, Апостроф, Фокус, Главком, Центр журналістських розслідувань, ТонеТо, Депо, Українська правда, РБК, Укрінформ, Лівий берег, Дзеркало тижня, Стрічка, а також сайти соціальних мереж Лінкедін і Телеграм і сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови і Хізб ут-Тахрір.

Крім того, у 8 з 9 провайдерів заблокований сайт Апостроф. У 5 провайдерів з 9 недоступний сайт громадського об’єднання “Кримська Солідарність”. Сайти Радіо НВ, 112 Україна і 24 каналу недоступні у 1 провайдера 9.

При цьому, всього кілька сайтів зі списку заблоковані з посиланням на вимоги Роскомнадзора. В основному з сайтами не встановлюється з’єднання або на екрані з’являється напис «Помилка 403». Провайдери блокують навіть ті сайти, які не внесені в реєстр заборонених в Росії. Отже, формальних підстав для обмеження доступу до таких ресурсів немає навіть в законодавстві РФ.

В результаті таких дій російських властей жителі Криму позбавлені доступу до інформації великих незалежних українських медіа, релігійних організацій та сайту органу самоврядування кримськотатарського народу, які вільно діють на решті території України. При цьому, в підконтрольному Кремлю медіапросторі Криму формується нетерпимість до українців, мусульманам, кримським татарам та іншим групам. Ці дії є серйозним обмеженням свободи слова і порушують міжнародні норми, які забороняють розпалювання ненависті і зобов’язують держави не допускати надмірного втручання у вільне поширення інформації.

Влада Росії в Криму прагнуть до знищення плюралізму думок і фактичної заміни незалежних ЗМІ джерелами державної російської пропаганди. Таким чином, кримчан, по суті, позбавляють можливості отримувати інформацію про Україну та проблеми у сфері прав людини, які відбуваються в Криму, т. к. підконтрольні Кремлю ЗМІ приховують більшість таких фактів від жителів півострова.

Враховуючи вищесказане, Кримська правозахисна група на міжнародних заходах вимагає від Російської Федерації негайно припинити блокування незалежних українських онлайн-медіа на території Криму.

Закликаємо міжнародні організації та уряди посилити тиск на Російську Федерацію для того, щоб вона припинила блокування медіа та інші незаконні обмеження свободи слова в Криму.