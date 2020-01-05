Зеленський полетів в Оман з сім’єю і за свої гроші. У ВП кажуть, що там пройде зустріч на вищому рівні

Президент України Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з сім’єю рейсовим літаком за власні кошти. Про це повідомив Офіс президента України телеграм-каналі.
«Там у найближчі дні у глави держави заплановано зустрічі на вищому рівні», — йдеться в повідомленні.
В Омані Зеленський обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн, зміцнення дипломатичних відносин і залучення інвестицій на Україну.
Зазначимо, що Офіс президента повідомив про поїздки президента в іншу країну лише після того, як про це дізналися ЗМІ.
Де відпочиває Зеленський?
За даними видання Страна.иа президент України зупинився в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — одному з самих елітних в Омані.
Новий рік президент зустрів у Гуті на Закарпатті. 2 січня він вилетів в Київ, а потім без розголосу вилетів на Аравійський півострів.
Голова охорони Зеленського на Аравійський півострів прибув напередодні, щоб забезпечити безпеку і підготувати приїзд сім’ї президента.
Ціни на номери в готелі стартують з 17 тисяч гривень.
Добу в президентському люксі обійдуться у 108 тисяч гривень (на двох).
Так виглядає президентський Люкс: