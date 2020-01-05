Зрадниця Поклонська заговорила про повернення в Україну

Колишня «прокурор» анексованого Криму Наталія Поклонська, яка нещодавно згадала про своє українське походження, заявила про готовність поїхати працювати послом в Україну.

«Я готова поїхати і працювати. Абсолютно точно, я не боялася і не боюся радикалів. Швидше, навпаки. Вони вже добряче познущалися над Україною. Думаю, вистачить. Наші народи повинні жити в мирі та благополуччі. Це наш борг перед дідами, що віддали життя за світ без фашизму», — заявила вона в інтерв’ю одному з російських ЗМІ.

Також зрадниця додала: «Наявність посла Росії в Києві може стати найважливішим кроком на шляху до врегулювання конфлікту. Ну і, звичайно ж, допоможе розібратися з „спадщиною“ змовників, які влаштували державний переворот в Україні і разбазаривших її землі».

Український офіцер Анатолій Штефан («Штірліц») різко відреагував на заяву Поклонської.

«Вони вже добряче познущалися над Україною. І знову дєдивоєвалі, адіннарот, мишебраття», — написав він у своєму Telegram.