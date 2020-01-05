Зарплати Милованова та його заступників розбурхали українців: цифри

Зарплата міністра економіки України Тимофія Мілованова в листопаді 2019 року з урахуванням нарахованих премій у розмірі 381,7% від посадового окладу склала після сплати податків 64,3 тис. грн.

Про це Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства повідомив у відповідь на запит НВ.

Як стало відомо, у вересні чолі Мінекономіки нарахували премію в розмірі фантастичних 345% від посадового окладу, у жовтні — 587,5%, у листопаді — 381,7%, і в грудні — 373,75%.

Таким чином, зарплата Мілованова у вересні-листопаді склала 91,1 тис. грн.

Згідно з даними за листопад 2019 року, всі заступники міністра отримали зарплату вище, ніж він. Більше за всіх дісталося заступнику міністра — торговому представнику України Тарасу Хитавиці — 157,3 тис. грн. («чистими», після сплати податків).

Нагадаємо, в грудні минулого року Милованов скаржився на зарплату, заявив, що вона неприйнятно маленька. Він висловив думку, що зарплата міністра повинна становити від $5000 до $10000.

Тимофій Милованов також говорив, що дуже багато працює. За словами Мілованова, його робочий день в 8-9 ранку починається, а закінчується не раніше десятої вечора, а буває навіть в годину ночі.

Також раніше повідомлялося, що Милованов похвалився успіхами уряду за 2019 рік. Він перерахував п’ять досягнень свого міністерства за минулий рік.

Раніше повідомлялося, яку зарплату за листопад отримали Зеленський і Богдан, і співробітники Офісу президента.

Так, за листопад 2019 року президент Зеленський отримав таку ж зарплату, як і за жовтень, а саме – 28 тисяч гривень. При цьому в глави держави в жовтні і листопаді премій чи надбавок не було. Тим часом глава Офісу президента Андрій Богдан, а також окремі його заступники отримали зарплати більше, ніж у президента.

Відзначається, що в жовтні зарплата Андрія Богдана склала 39 тисяч 258 гривень, в листопаді 2019 року – 46 тисяч 21 гривню.