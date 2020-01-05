Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Києві вандали понівечили нову зупинку громадського транспорту

05.01.2020

У Святошинському районі Києва розбита зупинка громадського транспорту. Про новий акт вандалізму повідомляється на сторінці «Типовий Київ» у Facebook.

«Нова зупинка на Вернадського. Не вистачає слів», — йдеться в повідомленні.

На фотографії видно, що вандали намагалися розбити скло, і в деяких місцях їм це майже вдалося. Крім того, зупинку розмалювали незрозумілими написами.

Слід зазначити, що це не перший подібний випадок. Зупинки громадського транспорту досить часто привертають увагу людей з деструктивним типом сприйняття міста.

Читайте також:   Гройсмана запитали про Зеленском-президента
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *