У Києві вандали понівечили нову зупинку громадського транспорту

У Святошинському районі Києва розбита зупинка громадського транспорту. Про новий акт вандалізму повідомляється на сторінці «Типовий Київ» у Facebook.

«Нова зупинка на Вернадського. Не вистачає слів», — йдеться в повідомленні.

На фотографії видно, що вандали намагалися розбити скло, і в деяких місцях їм це майже вдалося. Крім того, зупинку розмалювали незрозумілими написами.

Слід зазначити, що це не перший подібний випадок. Зупинки громадського транспорту досить часто привертають увагу людей з деструктивним типом сприйняття міста.