У Харкові п’яний водій спровокував ДТП і намагався втекти з місця аварії

Вчора, 4 січня, о 21:53 на Салтівському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода. Як повідомляє Відділ комунікації поліції Харківській області в результаті зіткнення автомобілів Volkswagen і Daewoo Lanos 61-річний водій Daewoo вилетів з машини.

«34-річний чоловік, який керував іномаркою в стані алкогольного сп’яніння, намагався втекти з місця ДТП, але йому завадили це зробити перехожі», — повідомили в поліції.

У результаті аварії обидва водії отримали тілесні ушкодження. Проте 34-річний чоловік не йшов на контакт з медиками і вів себе агресивно. Обох постраждалих доставили в лікарню у супроводі патрульних.

«У приймальному відділенні п’яний водій почав кидатися в бійку з патрульними, в результаті чого один з поліцейських отримав тілесні ушкодження», — додали в Нацполиции.

Поліція кваліфікувала інцидент за ч. 2 ст. 345 («Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.