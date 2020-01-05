Парламент Іраку проголосував за виведення іноземних військ з країни

У неділю парламент Іраку прийняв рішення про виведення з країни американського військового контингенту і контингенту країн коаліції, котра воює проти Ісламської держави.
Раніше із закликом до такого рішення вступив на засіданні виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Іраку Адель Абдель Махді.
Всього іракські парламентарії голосували по пакету з шести пунктів, усі вони були схвалені:
- скасування угоди з міжнародною коаліцією в боротьбі з ІГ;
- вимога до уряду припинити іноземне військове присутність в країні;
- уряд повинен не допускати використання повітряного простору і територіальних вод іноземцями у військових цілях;
- повинно бути гарантовано виключне право держави на застосування зброї всередині країни;
- МЗС зобов’язаний негайно направити скаргу в ООН у зв’язку з серйозним порушенням США суверенітету Іраку;
- уряд має провести розслідування американських ударів на найвищому рівні і повідомити результати протягом семи днів.
Спонукальним мотивом стала операція американських військових в Іраку, в результаті якої загинули командир іранського спецпідрозділу «Кудс» Касем Сулеймані і заступник керівника Сил народної мобілізації (СНМ) Іраку (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махді аль-Мугандіс.