ЧП в России: 30 машин «ушли» под лед (видео)

На острове Русский в Приморском крае (Российская Федерация), в бухте Воевода рядом с Владивостоком, во время массовой зимней рыбалки ушло под лед свыше трех десятков автомобилей.

Об этом сообщили в Telegram-канале Life shot.

“Местные мужики массово решили половить рыбу и на своих внедорожниках выехали прямо на застывшую гладь залива в бухте Воевода. А затем не нашли ничего лучше, как припарковаться всем в одном месте. В итоге лёд не выдержал такой нагрузки и треснул”, – сказано в сообщении

На видео с места инцидента, опубликованного на YouTube, видны люди и скрытые под водой машины. “Десятка три машин. Торопитесь! Кому-то уже нет смысла торопиться”, — комментирует происшествие автор ролика.

По данным Главного управления МЧС России по Приморскому краю, поступило 45 сообщений о потопленных автомобилях, некоторые из которых провалились только частично. Никто из водителей во время происшествия не пострадал.