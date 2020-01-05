В Кіровоградській області 29-річного чоловіка знайшли мертвим у калюжі крові: рідні поскаржилися на слідчих

У селищі Знам’янка-2 на Кіровоградщині знайшли мертвим 29-річного Володимира Кундиловського.Тіло виявила в будинку сусідка вдень 1 січня. До того чоловік два дні не відповідав на телефонні дзвінки.

Про це розповіла кореспонденту Gazeta.ua сестра загиблого Олена Кушнір.

Володимир лежав на підлозі у верхньому одязі і в шапці в калюжі крові. Опалення в будинку було включено на повну. Поруч з тілом валялися розбитий стакан, один з його мобільних телефонів і рамка з фотографією цивільної дружини. У поліції єдина версія — помер в результаті нещасного випадку.

Рідні впевнені — Володимира вбили, а після того зловмисник намагався «замести» сліди,

«Слідчі дуже халатно поставилися. У будинку навіть відбитки пальців не зняли. Тіло забрали на експертизу і тримали без холодильника, поки не дали хабар. Від чого помер брат — ми досі не знаємо. Коли почали писати і дзвонити скрізь — трохи зарухалися. Але експертний висновок так і не видали. То ще не було готове, а потім різко — у них короткий день. На столі в кімнаті, де брата знайшли, стояла пляшка незрозумілою горілки. Розбиті чарки валялися, але мій брат не пив зі студентства. Ще, ми перевірили, з його картки 30 січня в 17.21 були переведені гроші — 700 грн. Одержувач — раніше судимий місцевий житель», — розповіла Олена.

Володимир родом з села Кричанівка Могилів-Подільського району Вінницької області. Будинок в Знам’янці-2 дістався його цивільній дружині Ользі від батьків. Обидва працювали в Києві. Володимир системним адміністратором, Ольга — масажистом. Вона якраз була на роботі, коли загинув чоловік.

Рідні звернулися в Державне бюро розслідувань. Будуть наполягати на проведенні повторної незалежної експертизи. Хочуть знайти причетних до смерті Володимира.