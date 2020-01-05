В Одесі помітили новітній BMW третього покоління

На вулицях Одеси помітили новий купе-кросовер BMW X6 2020 третього покоління, який лише в листопаді 2019 р. вперше був представлений на автосалоні у Франкфурті.

Продажі автомобіля в Європі стартували всього кілька тижнів тому.

BMW X6 2020 став трохи крупніше, але виглядає знайоме. Дізнатися його можна за збільшеною решітці радіатора, розширеним колісним аркам і профільованою двері багажника.

Зазначимо, що найпростіший варіант цієї моделі BMW (кросовер з трилітровим 265-сильним турбодизелем) коштує в Німеччині від 75 тисяч євро, а в Україні – набагато дорожче. Мінімальна ціна на автомобіль, згідно спеціалізованим сайтам автопродажів, починається від 100 тисяч доларів США.

BMW X6 2020 третього покоління в Одесі

topgir.com.ua

Салон BMW X6 2020 третього покоління

motorpage.ru

Салон BMW X6 2020 третього покоління