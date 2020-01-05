«Арешт, а потім підвал»: Гиркин розповів про те, як почали карати бойовиків за стрілянину по ВСУ

Колишній член незаконного збройного формування Російської Федерації Ігор Гиркин, він же Стрільців, який втік з «ДНР» в Росію, заявив, що представникам незаконних збройних формувань, які орудують на Донбасі, суворо було заборонено стріляти у відповідь по позиціях Збройних сил української держави.

Згідно його словами, члени незаконних збройних формувань не відповідають на обстріл з боку українців. Але якщо вони це зроблять, то тут же будуть покарані своїм «керівництвом», причому жорстко. На своїй сторінці в соціальній мережі Гиркин опублікував пост наступного характеру: «Їх заарештовують, а потім садять на підвал. Звичайно, це не завжди і не всюди так…». Також Стрільців додав, що всього за кілька днів поточного року незаконні збройні формування вже понесли летальні втрати на Донбасі. «Від минулих початок поточного року не відрізняється. Руслан Веприцький. 03.12.1989 – загинув 04.01.2020», — написав Стрільців.

Ще один з прихильників незаконних збройних формувань, Сергій Вікторов, заявив: «Суворо було заборонено відповідати на обстріл. А якщо хтось наважиться відкрити стрілянину, то нестиме кримінальну відповідальність».