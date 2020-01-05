Затонулий біля Одеси танкер DELFI обслуговував контрабандні оборудки Януковича-Курченко

Державна служба морського та річкового транспорту України завершила розслідування обставин аварії танкера-бункерувальника DELFI, що стався 22 листопада минулого року в Одесі, і оприлюднила відповідний акт.

Як пише Думская, з 37-сторінкового документа випливає, що судно опинилося в аварійній ситуації ще в ніч з 2 на 3 листопада 2019 року, коли його зірвало з якоря і віднесло в територіальні води України. Тоді ж капітан повідомив береговим владі, що не може запустити головний двигун з-за недостатньої кількості дизпалива і масла. Однак жодна з державних служб не прийшла на допомогу морякам.

Пізніше стало відомо, що у танкера відсутні діючі суднові сертифікати і документи на прапор (з молдавського реєстру «Делфі» виключили ще 27 вересня 2018 року), тобто в терводах він знаходиться незаконно. Крім того, СБУ поінформувала колег з ДПСУ про те, що судно може бути причетна до контрабандного переміщення пально-мастильних матеріалів, але прикордонники нічого не зробили, хоча за законом зобов’язані були затримати бункерувальник і відбуксирувати його в найближчий порт.

Капітан морського порту «Південний» втратив час для надання негайної допомоги аварійному танкеру, поклавшись на обіцянку судновласника якомога швидше прислати з Очакова буксир GEA. Розпорядження про притягнення до рятувальної операції буксирів порту «Південний» було видано тільки ввечері 21 листопада, хоча сигнал лиха MAYDAY надійшов увечері 20-го.

Адміністрація морпортів України цілий тиждень, з 13 по 20 листопада, не могла визначити безпечне місце стоянки для DELFI і призначити буксир, який доставив би аварійне судно до нього.

«Це призвело до того, що заходи з порятунку танкера почалися в темний час доби, з настанням складних погодних умов», — йдеться в документі.

Капітан танкера порушив цілий ряд вимог міжнародних нормативних документів, зокрема про мінімальний склад екіпажу (три людини замість п’яти), про наявність на борту документації СУБ (Система управління безпекою), не відпрацьовував з командою дії в аварійній ситуації, допустив ризиковану стоянку на одному якорі без палива, води, провізії, УКХ-радіостанції, з непрацюючим радаром. Крім того, він свідомо відмовився від буксирування в порт Південний.

Капітан і екіпаж буксира GEA, отриманого судновласником з Очакова, не використовували довгий сталевий буксирний трос (549 м) і спробували тягнути танкер на 40-метровому канаті, який не витримав шторму і обірвався.

Цікаво, що судновласником зазнав аварії танкера в акті Морської служби вказана британська компанія MISTER DRAKE PC. Її юридична адреса: Лондон НА4 7 АЕ, 2-й поверх, Коледж хаус, вул. Кінг Едвардс Роуд 17.

До цього чиновники називали власниками інші англійські юридичні особи: спочатку в офіційних повідомленнях фігурувала фірма з Бірмінгема Atenia Holding Ltd, потім — Frio Fondo LP, теж з Бірмінгема.

Стрімка зміна судновласників, очевидно, пов’язана зі спробою заховати кінці у воду. За даними видання, як і сам танкер, обидві бирмингемские компанії фігурують у кримінальному провадженні №12016160000000042, відкритому ще 27 січня 2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України — «привласнення коштів», «службова недбалість», «зловживання владою або службовими повноваженнями», «службове підроблення», «шахрайство», «контрабанда».

Згідно з матеріалами справи, протягом 2012-2014 років близька до сім’ї екс-президента Віктора Януковича бізнес-група Сергія Курченко організувала схему контрабандного ввезення на територію України нафтопродуктів. Їх оформляли як транзитний вантаж або навіть як українську продукцію (Одеського нафтопереробного заводу), хоча насправді продавали тут. Це дозволяло ухилятися від сплати податків, зборів і платежів. У схемі були задіяні службові особи цілого ряду приватних підприємств, посадові особи державних органів, у тому числі співробітники митниці, а також десятки судів. Серед них був і танкер «Делфі».

Під час обшуку, який був проведений в квітні 2017 року в ізмаїльському офісі однієї з компаній, афілійованих із групою Курченко, слідчі виявили аркуші паперу з відбитками печаток М/Т DELFI IMO 8866266», «ATENIA HOLDINGS LIMITED», «FRIO FONDO LP».

Джерело «Думської» в правоохоронних органах зазначає, що танкер брав участь в контрабандних перевезеннях до 2018 року, поки не пошкодив машину, ставши несамохідним. Тоді судно відбуксирували в нейтральні води у порту Южний, де воно працювало стаціонарної «бензоколонкою» — плавучим складом для нафтопродуктів. У тому числі контрабандних.