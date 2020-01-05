З’явилася інструкція користування онлайн-сервісом, що дозволяє розрахувати розмір майбутньої пенсії

Онлайн-сервіс, що дозволяє розрахувати розмір майбутньої пенсії, заробив в Україні з січня поточного року.

За допомогою нього можна розрахувати пенсію за віком. Для підрахунку страхового стажу та заробітної плати використовуються дані, які містяться в електронних реєстрах Пенсійного фонду.

Кожен українець може сам ввести дані за періодами трудової діяльності, які враховуються в стаж роботи.

Після розрахунку користувач побачить розмір своєї майбутньої пенсії і протокол, який містить інформацію про всіх складових такого розрахунку.

Онлайн-сервіс знаходиться на спеціальному порталі ПФУ.