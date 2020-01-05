Польща жорстко розкритикувала МЗС України за слова про Бандеру

Біля кордону з Росією в місті Конотопі (Сумська область), встановлять пам’ятник українського націоналіста Степану Бандері.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в Facebook.

«Мені важливо під яким пам’ятником зустрічатися! Тому, порадившись з мером Конотопа, Артемом Семенихиным — встановимо там пам’ятник Бандері! Це буде самий східний пам’ятник в Україні Бандері, ще й під Московським кордоном! Про механізм виготовлення згодом! Нам треба буде його подарувати! Хто підтримує — пишіть в приват!», — йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/Руслан Марцінків

Нагадаємо, посольство Польщі в Україні відреагувало на заяву прес-секретаря МЗС Катерини Зеленко, яка відповіла на критику ізраїльського і польського міністрів після появи банера з портретом українського націоналіста Степана Бандери на будівлі міської адміністрації Києва.