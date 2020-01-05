Чолі ДБР довелося вибачатися за хамство підлеглого

Державне бюро розслідувань провело перевірку інциденту в аеропорту «Київ» (Жуляни), де співробітник Бюро з Києва скористався службовим становищем, домагаючись посадки на літак у Мілан.

В. о. голови Бюро Венедіктова Ірина запевнила, що зробить все для недопущення подібних випадків в майбутньому.

«Ми формуємо новий правоохоронний орган, тому для нас важлива бездоганна репутація кожного працівника Бюро, а особливо слідчого. Запевняємо, що Бюро зробить все, щоб подібні факти не відбувалися в майбутньому», — цитує керівника прес-служба ДБР.

Нагадаємо, силовик хамив іншим пасажирам, які стоять у черзі, і врешті-решт скористався телефонним правом». Саме це, на думку описавшей в мережі інцидент українки, і допомогло йому та його супутниці потрапити на рейс.

Раніше Венедиктова вже анонсувала аудит в бюро, а в самому Бюро визнали, що в 2019 році не впоралися із завданнями і викликами.