Сергій Лещенко розповів про «фабрику порохоботів», яка діяла як фіпія російського «Ольгіно»

Журналіст і екс-народний депутат Сергій Лещенко розповів, як була організована і як працювала так звана «фабрика «порохоботів»», яка спотворювала і нищила інформпростір України на протязі всієї каденції президента Петра Порошенка, ставленика Віктора Медведчука.

На фото: уся політика Петра Порошенка була побудована на брехні і скомпрометованих персонажів. На фото ліворуч — покидьок і вирогідний агент КДБ, пізніше — ФСБ, екс-генпрокурор Юрій Луценко, молодший партнер Віктора Медведчука Петро Порошенко і екс-міністр Юрій Стець, який відповідав за розповсюдження провладної брехні в масштабах країни