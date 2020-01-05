У Києві зник чоловік, який страждає втратою пам’яті

У Києві розшукують зниклого безвісти Валентина Єрмакова. Про це повідомляє місцеве видання.

67-річний чоловік вийшов з дому в районі Виноградаря і додому не повернувся.

Міг відправитися на автобусі в бік Оболоні і загубитися, так як страждає втратою пам’яті. Крайній раз його бачили 4 січня близько 15:00.

Прикмети: зріст 176 сантиметрів, статура щільне, вагою близько 90 кг. Був одягнений у чорну текстильну куртку-плащевку, чорні джинси, чорну шапку, чорні шкіряні черевики. При наявності будь-якої інформації про можливе місцезнаходження Валентина, повідомте про це родичам чоловіка за телефонами: 067-714-67-62 (Віталій) або 096-545-39-66 (Олена) або на спецлінію поліції «102».