Унаслідок підриву на міні під Золотим загинув розвідник Сергій Дічек із Хмельниччини

Стало відоме ім’я військовослужбовця, який загинув від підриву на міні в Луганській області 5 січня. Це 48-річний Сергій Дічек із Волочиська Хмельницької області.

Ім’я полеглого назвала координаторка центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Наталя Дзекар, передає місцеве видання “Є“.

Відомо, що Сергій Олександрович Дічек народився 20 липня 1972 року. Служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні, воював на Донбасі понад п’ять років.

У Сергія Диченка залишилися дружина, яка мешкає з двома синами у селі Богданівка Волочиського району, та старенька матір.