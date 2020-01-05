В ГБР відкрили справу за резонансного вбивства в новорічну ніч

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу за вбивства 26-річного жителя Каховки Володимира Чебукина.

Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

«Подія отримала резонанс, у зв’язку з чим було прийнято рішення про проведення досудового розслідування слідчим управлінням. Зараз призначено проведення низки необхідних досліджень і експертиз. Розслідування злочину перебуває на контролі керівництва обласної поліції. Також в ході першочергових слідчих дій встановлено, що на момент скоєння злочину підозрюваний відпочивав в одній компанії з працівником районного відділу поліції», — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що поліцейського, який був свідком вбивства Чебукина, відсторонили від служби. Зараз щодо нього проводиться службове розслідування.

Нагадаємо, у новорічну ніч з рушниці застрелили 26-річний житель Каховки Володимир Чебукін. У момент стрілянини на місці події перебував поліцейський.

Після оголошення рішення суду, який взяв під арешт підозрюваного під арешт без права застави, у місті почалися протести.