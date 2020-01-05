З харківського лісника-хабарника зняли браслет

Вищий антикорупційний суд України змінив запобіжний захід голові “Гутянского лісгоспу” у Харківській області Віктору Сысе. Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

Нагадаємо, ще в жовтні минулого року силовики затримали лісника за підозрою у дачі великого хабара детективу НАБУ. За даними слідства, Сыса пропонував $100 тисяч доларів за “вирішення питання” з закриттям кримінального провадження про відчуження значних обсягів деревини і продаж їх за заниженими цінами.

Тоді Вищий антикорупційний суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів з правом внесення застави в п’ять мільйонів гривень. Через два дні родичі внесли необхідну суму і Віктор Сыса вийшов на свободу. Йому заборонили відлучатися із Золочева за винятком поїздок на роботу, а також зобов’язали утриматися від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

Термін дії запобіжного заходу закінчився минулого тижня. Прокурор САП Ігор Гарванко подав клопотання про її продовження. Однак суд врахував, що підозрюваний у дачі хабара не намагався переховуватися і здав паспорта, а також потребує медичної допомоги. Тож суддя Сергій Мойсак лише частково задовольнив вимоги обвинувача і постановив зняти з Сысы електронний браслет. Рішення відразу ж набрала чинності і буде діяти до 31 січня.