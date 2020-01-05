Пособника Гиркина, що орудував у Слов’янську, запроторили в тюрму на 5 років

Слов’янський міськрайонний суд визнав винним бойовики терористичної організації «ДНР» та засудив до 5 років ув’язнення.

Житель Шахтарська приєднався до лав незаконних озброєних формувань після звільнення бойовиками з в’язниці в квітні 2014 року, де перебував за вчинення тяжкого злочину, повідомляє прес-центр СБУ.

У складі угруповання терористів він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель Слов’янська і бойових діях проти сил антитерористичної операції, зокрема коригував артилерійські обстріли українських підрозділів.

Також бойовик причетний до переправлення військової техніки, зброї і боєприпасів з РФ на тимчасово непідконтрольну територію Донеччини.

У серпні 2019 року співробітники контррозвідки СБУ затримали зловмисника в Запорізькій області, куди він прибув до своїх родичів, у яких переховувався.

Рішенням суду колишній бойовик «ДНР» визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи).