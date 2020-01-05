На Львівщині обвалився дах монастиря капуцинів. Наслідки руйнування пам’ятки з’явилися на відео з дрона (відео)

Будівля використовувалася як фондосховище для скульптур.
У Львівській області через негоду обвалилася частина даху колишнього монастиря капуцинів, що є фондосховищем Олеського замку.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького.
“3 січня 2020 року стався обвал частини даху будівлі в смт. Олесько, Буського району (вулиця Замкова, 27, колишній костел Капуцинів)”, – йдеться у повідомленні.
Як пояснили у галереї, будівля є пам’яткою архітектури національного значення, яка використовується як фондосховище, переважно для скульптур.
Унаслідок інциденту постраждалих немає, музейні предмети також всі збережені й убезпечені.
За даними представників галереї, станом на 5 січня на даху створюється тимчасове накриття, яке вбереже фондосховище від затікання. Музейним предметам нічого не загрожує.
Відео розмістив у YouTube засновник проєкту Панорами з неба (Nebo.lviv.ua) Ігор Мартинів.
Фото: Львівська ОДА